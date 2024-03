Auto eingeschlagen, aber nur ein paar Münzen Beute

Es gibt keine Zeugen, aber es muss in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert sein: Noch unbekannte Täter schlugen in Altheim die Scheibe eines geparkten Autos ein. Das Objekt, das die Begierde der Kriminellen geweckt hatte, lag sichtbar am Beifahrersitz. In der Geldbörse waren aber laut Polizei nur ein paar wenige Münzen, die Beute also äußerst gering.