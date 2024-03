„Unfall möglich“: Entlassung nach Messer-Attacke

Eine Messerattacke in den Hals in einer alkoholgetränkten Dezember-Nacht brachte einen Lungauer (55) in die Zelle der Justizanstalt. Doch nun hat die Salzburger Justiz die Untersuchungshaft aufgehoben und den Einheimischen wieder entlassen. „Weil ein Unfall nicht ausgeschlossen werden kann“, betont Verteidiger Kurt Jelinek im „Krone“-Gespräch.