Antonio Brown will Vizepräsident der USA werden

Brown, der im Laufe seiner Karriere und auch danach bereits für einige Skandale gesorgt hatte, hat sich wieder einmal in die Schlagzeilen US-amerikanischer Medien manövriert. Auf X (vormals Twitter) veröffentlichte der ehemalige Wide Receiver ein bearbeitetes Foto, das ihn gemeinsam mit Donald Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 für die Republikaner antreten will, zeigt. Dazu schrieb der 35-Jährige: „Trump what we doin“. Vor allem der anschließende Hashtag „VP“ sorgt für Verwirrung. Will Brown etwa Vizepräsident werden?