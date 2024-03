Alkolenker (76) mähte Zaun nieder und flüchtete

Alter schützt vor Torheit nicht – verbreitete schon William Shakespeare in „Antonius und Cleopatra“. Bis ins benachbarte Wattwil (Kanton St. Gallen) hat sich diese Weisheit offenbar noch nicht herumgesprochen. Mit genug Alkohol im Blut setzte sich dort am Sonntagnachmittag ein 76-Jähriger hinters Steuer – und krachte prompt in einen Zaun.