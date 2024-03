„Das war erst der Anfang der Erfolgsstory!

Auch die Margaretner Flügel-Zange Damböck und Nigg hat beim 41:26-Kantersieg gegen Algerien beeindruckt, gemeinsam zehn Tore erzielt. „Richtig stark, wie die beiden ihre Einsatzzeit genutzt haben. Ich hoffe, sie kommen mit viel Selbstvertrauen, Motivation und Leidenschaft zu uns zurück.“ Am Montag Vormittag erfolgte die Heimreise. Am Dienstag geht‘s für Damböck und Co. wieder zum Wiener Topklub, bei dem schon die nächsten kniffligen Aufgaben warten – so etwa am Samstag im Cup-Viertelfinale der Heimhit gegen HLA-Leader Schwaz mit Ex-Kollege Boris Tanic im Tor.