Wiener Millionenerbin drohte mit Interview-Abbruch

Bürgerrat entscheidet über Millionenerbe

Engelhorn wurde in den vergangenen Jahren bekannt, weil sie ankündigte, die ererbten 25 Millionen Euro zu verschenken. Am vergangenen Wochenende nahm der sogenannte „Gute Rat“ seine Arbeit auf, ein von ihr initiiertes Gremium aus 50 Menschen, die Österreichs Gesellschaft abbilden sollen. Es soll festlegen, was mit dem ererbten Vermögen geschieht. Bis Juni soll in Salzburg an sechs Wochenenden ein Plan für die Vergabe des Geldes erarbeitet werden. „Auf das Ergebnis habe ich keinen Einfluss“, so Engelhorn.