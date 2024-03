Polizist in Belgien bei Hausdurchsuchung getötet

Zweiter Polizist in kritischem Zustand

Ein zweiter Polizist befinde sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Ein weiterer sei verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Auch der Verdächtige sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Informationen zum Hintergrund der Hausdurchsuchung gibt es noch nicht.