Niko Kovac muss gehen! Kommt nun Ralph Hasenhüttl?

ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer und Torhüter Pavao Pervan erhalten beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg einen neuen Trainer. Der Klub bestätigte am Sonntagvormittag nach einer sportlichen Talfahrt die Trennung von Niko Kovac. Die Wolfsburger sind im Jahr 2024 nach zehn Ligaspielen noch sieglos und in der Tabelle auf Rang 14 abgerutscht. Am Samstag gab es eine 1:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg, bei dem Wimmer kurz vor der Pause ausgeschlossen wurde.