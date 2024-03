13.000 Euro für Hausmeister erstritten

„Hilfreich dabei waren auch die detaillierten Arbeitszeitaufzeichnungen des Hausmeisters“, rechnet Jud-Mund vor. So wurden in der Endabrechnung zuerst keine Urlaubsersatzzeiten für offene Urlaubstage berücksichtigt. Auch fing in der Kündigungsfrist das neue Arbeitsjahr zu laufen an, und damit auch neue Ansprüche. „Dieser Fall zeigt, dass es sich immer lohnt, bei uns alles prüfen zu lassen“, so Jud-Mund.