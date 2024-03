Von der Hundefitness, Salzkabine bis zur Pfotiküre

„Süße Pfoten“ heißt der Wellness-Salon von Hundefitnesstrainerin Emma Steindorfer (32) am Hauptplatz in Klein St. Paul. „Der Bedarf war gegeben. Denn Hundebesitzer legen großen Wert auf die Gesundheit ihrer Vierbeiner Unsere Hunde bekommen immer öfter die gleichen Wehwehchen wie wir Menschen. Meine Tierärztin hat mich dazu animiert – und da habe ich in Rekordzeit den Hundefitnesstrainer absolviert, damit ich mein Geschäft eröffnen kann“, erzählt die große Tierfreundin, die in jungen Jahren eine Lehre als Tierpflegerin absolviert, bereits etlichen Tierschutzhunden ein Zuhause geboten hat und sich jetzt um die Gesundheit der Fellnasen kümmern kann.