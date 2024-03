Meistergruppe war für Salzburg stets klare Sache

Saison 19/20:

Die Oberösterreicher standen nach 22 Runden ganz oben. Ehe die Athletiker trotz Corona-Maßnahmen unerlaubt trainierten. Ein Punkteabzug war die Folge, die Bullen rutschten am grünen Tisch an die Tabellenspitze. Am Ende wurden aus drei Zählern wieder zwölf und Jesse Marsch durfte am Ende seiner ersten Saison in Österreich den goldenen Meisterteller in die Höhe strecken.