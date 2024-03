„Junge Menschen kämpfen um ihre Existenz“

„Die jungen Menschen erleben mehr Stress und Antriebslosigkeit als noch vor einem Jahr. Der Faktor Selbstzweifel hat sich dabei am meisten erhöht, da ist gerade bei den älteren Jugendlichen im Alter von 19 bis 29 der Wert stark gestiegen. Bei Studierenden ist der Wert aber unter allen jungen Menschen, die irgendwo in einer Ausbildung sind, am höchsten, bei den Lehrlingen hingegen am niedrigsten. Das heißt, Lehrlinge fühlen sich am sichersten mit dem, was sie gerade tun, auch das Richtige zu tun“, so Heinz Herzceg.