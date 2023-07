Als die steirische Landkarte neu gezeichnet wurde

Ausseerland wurde vor 75 Jahren rückgegliedert

„Nach Kriegsende dauerte es noch drei Jahre, bis die Grenzen wieder wie vor 1938 hergestellt wurden“, erklärt Barbara Stelzl-Marx, Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Graz. Im Juli 1948, also genau vor 75 Jahren, kam Aussee wieder zurück zur Steiermark. Was auch Änderungen in der Besatzungszone zur Folge hatte. Oberösterreich war von den Amerikanern besetzt, mit der Wiedereingliederung des steirischen Salzkammerguts in die Grüne Mark waren von nun an die Briten die neuen „Herren“.