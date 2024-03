72-Jährige attackierte Sozialarbeiter mit Hammer

Seit Jahrzehnten unbehandelt

Seit Jahrzehnten leidet die ehemalige Putzfrau an einer schweren Schizophrenie, war aber nie in Behandlung. Als im Juli 2021 ihr Ehemann starb, verlor sie so ihre engste Bezugsperson. Die 72-Jährige lebte danach in einer Wohnung völlig ohne Strom, Gas oder Wasser. Sie bekommt also einen Erwachsenenvertreter, der auch über ihre Pension verfügt.