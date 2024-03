„Made in Europe“ soll mit Bonus belohnt werden

Nehammer nimmt EU in die Pflicht

Nehammer zeigte sich allerdings bezüglich eines nationalen Vorpreschens zurückhaltend: „Wir sind dabei, diese Initiative europäisch anzustoßen und der Standortgipfel ist der Auftrag an den Wirtschaftsminister, hier Möglichkeiten zu finden, das umsetzen zu können.“ Für Nehammer brauche es eine europäische und eine nationale Ebene: Er forderte eine „Kurskorrektur“ in der EU, „weg von Regulierungen“.