Daher hat Leobens Torjäger keine Rachegelüste!

Die Tormaschine platzt fast vor Selbstvertrauen, seine Mannschaft allerdings auch. Seit 22. September (0:4 gegen den FAC) blieb das Hochofen-Ballett von Rene Poms in 14 Spielen in Serie ungeschlagen, steht zudem im Cup-Halbfinale gegen Rapid. Im Frühjahr knallten die Steirer in der Liga vier Dreier am Stück hin. „Jeder bei uns weiß, was er zu tun hat. Wir sind eine eingespielte Truppe und eine richtige Einheit“, erklärt Alar das Erfolgsrezept des Tabellenzweiten. Gegen die Vienna haben die Poms-Mannen den nächsten Streich im Visier. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen. Aber Vorsicht, die Vienna hat eine gute Mannschaft“, warnt der Torjäger, der ohne Groll zurückkehrt. „Rachegelüste habe ich keine, die würden ja auch nichts bringen.“