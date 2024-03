Sprengsatz auf AKW Saporischschja abgeworfen

Shahed-Drohnen aus dem Iran im Einsatz

In der benachbarten Region Sumy im Nordosten teilten die Behörden mit, es sei die Infrastruktur in vier Städten von im Iran hergestellten Shahed-Drohnen angegriffen worden. Das ukrainische Militär erklärte, es habe 22 der insgesamt 36 von Russland über Nacht abgefeuerten Drohnen abgeschossen – fünf davon in Mykolajiw im Süden und in Dnipropetrowsk im Süden. Wo die anderen Drohnen abgefangen wurden oder womöglich einschlugen, bleibt zunächst offen.