Filmisches Mahnmal gegen das Vergessen

„Meine Figur versucht, die Erkrankung geheim zu halten, damit sie am Fall weiterarbeiten darf“, gibt Koschitz der „Krone“ in einer kurzen Drehpause Einblick in ihre Rolle, „am Ende ist es ein Wettlauf mit der Zeit, ob sie es schafft, den Fall mit ihren noch vorhandenen Kapazitäten zu lösen.“ Die Schauspielerin will mit der Rolle nicht zuletzt auch enttabuisieren. „Gerade im privaten Umfeld ist die Krankheit noch immer stark mit Scham belastet. Wenn man bedenkt, wie viele Betroffene es gibt, ist das verrückt. Insofern kann man nie genug darüber reden.“