Marko warnt: „Er muss sich etwas einfallen lassen“

Platz neben Verstappen

Schließlich könnte am Ende der Saison der Platz neben Max Verstappen frei werden, sollte der auslaufende Vertrag von Sergio Perez nicht verlängert werden. Dafür braucht es aber bessere Ergebnisse von Ricciardo und Tsunoda. Die nächste Gelegenheit bietet sich am 24. März in Australien.