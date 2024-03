Mallorca: Einheimische müssen in Wohnwagen hausen

Kaum Wohnungen unter 1000 Euro

Es gibt auf Mallorca kaum noch Wohnungen für weniger als 1000 Euro. Dabei liegt der monatliche Durchschnittsverdienst auf der Insel nach Zahlen der spanischen Statistikbehörde INE nur bei gut 1900 Euro. Sozialwohnungen gibt es so gut wie kaum. Wer im Tourismus arbeitet, kann sich glücklich schätzen: Viele Arbeitgeber bieten Unterkünfte für Servicekräfte & Co. an. Andere wiederum vermieten Wohnungen nur im Zeitraum Oktober bis Mai. In der restlichen Zeit werden diese teuer an Touristen vermietet.