Kind verursacht Massensterben bei Fischen

Gegen 19 Uhr war bei der Notrufzentrale St. Gallen die Meldung eingegangen, dass der Chrobel- und Hofenbach verschmutzt seien. Wie sich herausstellte, hatte ein Kind auf einem Bauernhof in Wittenbach auf den Einschaltknopf einer Jauchepumpe gedrückt. In weiterer Folge sind mehrere Tausend Liter beißender Exkremente auf den Vorplatz des Hofes gepumpt worden und anschließend über eine Regenrinne in den Chrobelbach geflossen. Von dort fand die toxische Mixtur dann den Weg in den Hofenbach.