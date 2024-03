Zerrung! Inter gibt Arnautovic-Diagnose bekannt

Der ÖFB-Stürmer wurde im Krankenhaus von Rozzano zusammen mit seinem Teamkollegen Carlos Augusto am Montagvormittag untersucht. Inter Mailand hat in einer kurzen offiziellen Mitteilung die Diagnosen bekannt gegeben. Während der Brasilianer an einer Wadenzerrung leidet, hat sich Arnautovic eine Muskelzerrung am rechten Oberschenkel zugezogen.