Anton Bruckner: Orgel, Most und Filzpatschen

Neue Attraktionen im Jubilumsjahr

Weil Bruckner in Steyr viele Spuren hinterlassen hat, bietet man im Jubiläumsjahr, in dem man den 200. Geburtstag des Komponisten feiert, neue touristische Attraktionen. Im Stadtmuseum Innerberger Stadl wird die multimediale Ausstellung „Un#erhört, dieser Bruckner“ am 13. April eröffnet, zeitgleich mit einer Brucknerausstellung im Mesnerhaus, die Hack kuratiert. Neben einem Klavier, einem historischen Klassenzimmer und einer Lebensdokumentation, wird es auch einen Shop geben, in dem man Most und Bruckners Lieblingspatschen kaufen kann.