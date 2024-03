BMW schaltet „Turbo“ in Österreich ein

Mehr als 1,2 Millionen Motoren bauten die 4700 Mitarbeiter im Werk Steyr im Vorjahr zusammen, 8% mehr als davor. Das brachte 200 zusätzliche Jobs sowie einen Umsatzrekord auf 4,2 Mrd. €. Und sowohl bei Benzinern (machen 3/4 der Produktion aus) sowie Diesel-Maschinen gab es Zuwächse. „Wir entwicklen sie auch ständig weiter. Für den Weltmarkt, und weil es 2026 eine Überprüfung des EU-Beschlusses geben wird, der eigentlich ein Verbot von Verbrenner-Neuzulassungen ab 2035 vorsieht,“ so Werkschef Klaus von Moltke. Dass BMW als einer von wenigen Herstellern auf alle Antriebstechnologie setzt, bewährt sich nun. Dennoch wird bei der E-Mobilität der Turbo eingeschaltet: Im Vorjahr investierte man in Steyr 361 Mio. € , also eine Million am Tag. Bis 2030 soll es in Summe eine Milliarde sein, um das Werk zum Kompezentzentrum für Hochleistungs-E-Antriebe auszubauen. „Dieser ist bis 40% effizienter als jetzt, was höhere Reichweiten oder kleinere Batterien ermöglicht,“ erklärt von Moltke. Produktionsstart der neuen Supermotoren ist Herbst 2025. Sie werden dann in eine komplett für die E-Mobilität entwickelte Fahrzeuggeneration eingebaut. „Zusätzlich haben die sechs Modelle ein neues Digitalkonzept und sind 100% recyclingfähig.“ Ab 2030 dürften dann 50% aller BMW E-Motoren haben, dementsprechend wird sich auch statt jetzt ein Drittel dann die Hälfte der Entwicklungs-Mannschaft in Steyr mit dieser Technik beschäftigen.