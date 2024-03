„Feuer frei“ heißt es für das Osterfest 2024

Nicht mehr lange, dann klopft der Osterhase an der Türe. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Das traditionelle Osterfeuer. Wie letztes Jahr sind diese auch heuer wieder erlaubt. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag dürfen in ganz Kärnten die Haufen angezündet werden, um den Winter offiziell auszutreiben und den Frühling einzuläuten.