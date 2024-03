Mehr Vielfalt, Spaß und rot-weiß-rote Musik

Abwechslung, Spaß und jede Menge Austro-Stars: Die „Krone“ berichtete bereits über die Pläne von kronehit und dessen neue DAB+-Sender, die Mitte des Jahres im wahrsten Sinne „aufhorchen“ lassen wollen. Nun gibt es Details zu den Inhalten: Mit Radio Rot Weiß Rot und Radio Super 80s sollen zwei nationale Sender an den Start gehen. Ersterer bietet etwa 100 Prozent Musik aus Österreich–Austro-Stars wie Falco, Mathea, Pizzera und Jaus und Christina Stürmer werden hier zu hören sein. Pirate Radio und Radio Eurodance X-Press hingegen sind für den Osten des Landes vorgesehen. Ob national oder regional, alle vier DAB+-Sender sollen sich als eigenständige Radiosender auf dem österreichischen Radiomarkt positionieren. „Ein Meilenstein und eine Bereicherung von noch nie dagewesener Vielfalt für Radiohörer. Es wird eine spannende Aufgabe werden, diese vier Sender mit einer neuen innovativen Form des Radiomachens, OnAir zu bringen“, so Daniela Linzer, die selbst auf eine langjährige Radioerfahrung zurückblickt und den neuen Kanälen als DAB+-Programmdirektorin zum Erfolg verhelfen will. Auch kronehit-Flottenmanager Georg Spatt kann es kaum erwarten: „Diese vier neuen Sender sollen vor allem Spaß machen! Und sie werden das bisherige Radio-Angebot in Österreich besser, abwechslungsreicher und lustiger machen!