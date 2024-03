Messerstecherei nach Streit um Platz auf Parkbank

Am Montagvormittag wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann im Bereich des Keplerplatzes in Wien-Favoriten mit einem Messer gesichtet worden war. Vor Ort fanden die Beamten einen 26-Jährigen mit einem Klappmesser in der Hand und Kopfverletzungen sowie einen 35-jährigen Mann mit Schnittverletzungen an der Hand vor.