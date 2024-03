Klima-Schutzwall nach nur drei Tagen weggeschwemmt

Bewohner sorgen sich vor der Zukunft

„Wir wurden von drei Stürmen heimgesucht–zwei im Jänner und einer jetzt – und das bei den höchstmöglichen astronomischen Gezeiten“, erklärte Rick Rigoli, der das Dünenprojekt beaufsichtigte, dem Sender. Ron Guilmette, dessen Tennisplatz bei früheren Stürmen am Strand zerstört wurde, fügte hinzu, dass er jetzt nicht weiß, wie viel sein Grundstück wert ist oder ob er in dem Gebiet bleiben wird. Er bezeichnet die Situation am Salisbury Beach als „katastrophal“.