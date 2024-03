North West: Hat sie die Volksschule abgebrochen?

Kanye ist ganz stolz

North West betrat die Bühne des Footprint Center in Phoenix und ließ die Bombe platzen. „Hallo, ich bin Northie, und ich habe an einem Album gearbeitet. Und es heißt ,Elementary School Drop Out‘“, so die 10-Jährige. Während die Menge in tosenden Jubel ausbrach, führte der stolzer Papa Kanye seine Tochter mit schützenden Händen auf den Schultern von der Bühne.