Hödlmoser mit erster Medaille in der Elite

Den Zusehern der Österreichischen Staatsmeisterschaft im Querfeldein wurde ein packendes Rennen geboten. In Maria Enzersdorf startete der Plainfelder Dominik Hödlmoser gut, setzte sich mit einer Spitzengruppe von fünf Fahrern vorne ab. In der letzten Runde passierte ihm ein Missgeschick: Bei der Überrundung verlor der 18-Jährige durch einen Ausrutscher Zeit, kämpfte sich zurück und so wurde das Rennen erst im Zielsprint entschieden.