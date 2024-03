Haslauer (ÖVP): „Kandidat war zu wenig bekannt“

Ein aufregender Wahlabend in der Stadt Salzburg liegt hinter uns! Kay-Michael Dankl von KPÖ Plus hat sich erfolgreich für die Bürgermeister-Stichwahl gegen Bernhard Auinger von der SPÖ qualifiziert. Die Grüne Bürgerliste sicherte sich ebenfalls einen Platz in der Stadtregierung, nur für die ÖVP war es ein schwarzer Abend.