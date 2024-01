„Wir müssen jetzt wieder völlig bei null starten“

Haus der Familie ist derzeit unbewohnbar

Nur sieben Minuten später holten Feuerwehrleute die Familie über eine Leiter vom Balkon. „Mir ist es wie eine Ewigkeit vorgekommen. So ein Erlebnis wünscht man nicht einmal seinem schlimmsten Feind“, sagt Eder. Am Tag darauf offenbarte sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe. Die Räumlichkeiten sind vorerst unbewohnbar, Möbel und selbst die kleinsten Alltagsgegenstände zerstört. „Meine Kleine ist vor allem wegen der kaputten Puppen traurig“, meint die Oberndorferin. Eine neue Wohnung kann Eder in Kürze beziehen. „Ich kann nur Teilzeit arbeiten gehen. Selbst die Kaution konnte ich nur extrem schwer zusammenkratzen“, klagt sie. Eder versucht nun bestmöglich Einrichtungsgegenstände aufzutreiben. Denn: „Wir müssen uns ein kleines, neues Leben aufbauen.“ Ihre Hausratsversicherung vertröstet die Alleinerzieherin vorerst. „Dabei brauche ich für unsere neue Wohnung so dringend eine Küche. Ich habe auch noch kein Kinderbett“, ist Eder verzweifelt.