Sainz vom OP-Tisch zum GP binnen 24 Stunden

Langsamen Schrittes ging er durch das Fahrerlager, begleitet von zahlreichen Team-Mitgliedern und auch Kameraleuten - und das, obwohl sich Sainz nur fünf Stunden zuvor via Insta-Story noch aus der Klinik meldete. Unfassbar, aber vielleicht auch gar nicht die klügste Idee. Alex Wurz: „Klar, er will sich hier als Platzhirsch zeigen, aber was ist ihm so kurz nach der Operation passiert, das würde ihn für lange Zeit zurückwerfen.“