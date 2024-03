Der Zauber eines vergessenen Instruments

Zum ersten Abokonzert der Saison, das übrigens am Sonntag (18 Uhr) nochmals zu hören ist, brachte Franziska Fleischanderl ein sehr schönes Instrument aus dem Jahr 1725, gebaut in Rom, mit. Dieses Salterio hätte ihre Musikerinnenlaufbahn fortan bestimmt, so liest man im wie immer hervorragend geschriebenen Programm, und sie erforschte die Spielweise und das Repertoire für dieses Instrument. Man erfuhr so, dass man das Salterio mit Schlägeln spielen, aber auch mit einem Plektrum oder den Fingern zupfen kann. Und dass an der Wirkungsstätte Antonio Vivaldis, dem Ospedale della Pietà in Venedig, mehrere dieser Instrumente vorhanden waren, dass jedoch keine Kompositionen überliefert sind. Vermutlich sind sie verloren gegangen.