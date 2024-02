Das Protz-Büro aus dem Seifenblasen-Imperium

James-Bond-Bösewichte kann der geneigte Zuseher zumeist an zwei Dingen erkennen: an Narben, Metallprothesen, Eisenzähnen, drei Brustwarzen. Und an ihren extravaganten Hauptquartieren. Egal ob im Weltraum, unter Wasser oder in einem Vulkan: Alles ist groß, pompös, teuer.