„Hanebauer“ hat den besten Speck in Österreich

Seit Jahrzehnten ist der „Hanebauer“ eine beliebte Adresse in Kärnten - jetzt hat Hansi Kraßnig gar den besten Speck in Österreich. „Die Auszeichnung war am Freitag bei der AB-HOF-Messe in Wieselburg, der Gurktaler luftgeselchte Karreespeck hat sich unter 700 Bewerbern durchgesetzt. „Erstmals haben wir die Speckkaiser-Trophäe erhalten“, so der Seniorchef stolz.