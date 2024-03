Nächtlicher Überfall im Lavanttal wegen Cannabis

Der 17-Jährige und die beiden 19-jährigen Männer aus dem Bezirk Wolfsberg hatten wohl gedacht, durch den nächtlichen Überfall an Rauschgift zu kommen. Denn sie hatten angenommen, im Nebengebäude der Liegenschaft des 68-Jährigen in St. Marein Cannabis vorzufinden. Der 68-Jährige konnte durch einen Trick die drei Täter in die Flucht schlagen. Nachdem die beiden 19-Jährigen aber gegen 5.30 Uhr wieder auftauchten und durch den Einbruchslärm den 68-Jährigen aufgeweckt hatten, wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Für einen der 19-Jährigen klickten die Handschellen, durch die Erhebungen wurden auch die anderen beiden ausgeforscht.