Niederlande fixiert zwei Testspiele kurz vor EM

Zuvor trifft die „Oranje“ am 22. März (20.45 Uhr) zu Hause auf Schottland, am 26. März (20.45) gibt es auswärts den Klassiker gegen Deutschland. Die Niederlande bestreitet am 16. Juni (15.00) ihr erstes Gruppenspiel bei der EM gegen den Play-off-Sieger A, ehe es am 21. Juni gegen Frankreich (21.00) und am 25. Juni gegen Österreich (18.00) geht.