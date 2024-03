„Bullen“-Gipfeltreffen: Explodiert das Pulverfass?

Die unendliche (leidige) Geschichte rund um Red Bulls Teamchef Christian Horner geht an diesem Wochenende in Jeddah in die nächste, hochkarätige Runde. Sowohl der thailändische Konzern-Mehrheitseigentümer Chalerm Yoovidhya, der als Unterstützer von Horner gilt und schon in Bahrain an der Strecke war, als auch Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der dem 50-jährigen Briten eher skeptisch gegenübersteht, werden im Königreich zusammentreffen. Mit von der Partie wird wohl auch Motorsportchef Dr. Helmut Marko, der keine Interviews gibt, sein, abwesend ist nur Weltmeister-Papa Jos Verstappen, der in Belgien Rallye fährt.