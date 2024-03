„Wir sehnen uns schon sehr nach einem Derby“

Aufgrund des großen Andrangs wurde der erste Heimtest von Rapids Frauenteam vom Trainingsplatz West 1 ins Allianz-Stadion verlegt (Freikarten an der Abendkassa), empfängt der künftige Landesligist um die 127-fache Teamspielerin Carina Wenninger am 15. März Traiskirchen. Für Austria wird’s nach der Winterpause am Sonntag wieder heiß, Verena Volkmer und Co. gastieren mit dem Bundesligisten im Cup-Viertelfinale bei Sturm. Zuvor gaben die beiden Kapitäninnen interessante Einblicke in den Frauenfußball in Österreich.