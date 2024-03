Bregenzer wollen die Bilanz positiv halten

Zuletzt mit dem Auswärtssieg in Kapfenberg hat Bregenz seine Frühjahrsbilanz wieder auf positiv gestellt, zwei Siege und eine Niederlage haben Coach Markus Mader und seine Elf bisher verbucht. Und das Spiel zuletzt beim KSV hat in Bregenz wieder Schub gebracht. „Die Spieler wissen jetzt langsam, was der Trainer von ihnen will“, sagt Sportchef Predrag Zivanovic, „und setzen es auch auf dem Platz um.“