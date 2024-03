Diebischer Asylwerber (23) biss zwei Verkäufer

In einem Bekleidungsgeschäft in Bad Ischl war ein junger Syrer aus Wien Mitarbeitern bei dem Versuch aufgefallen, mit gestohlener Ware das Geschäft zu verlassen. Als sie ihn daran hindern wollten, mit der Beute zu flüchten, wurde er gewalttätig. Er verletzte zwei Verkäufer, biss ihnen in die Unterarme.