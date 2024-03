Neuer Sonnenmarkt eröffnet mit Zwischentönen

Das Burgenland gibt im Sozialbereich Gas: Am Mittwoch wurde der landesweit sechste Sozialmarkt eröffnet. Der Sonnenmarkt ist in der Joseph-Joachim-Straße 11 in Eisenstadt angesiedelt und bietet Lebensmittel, Hygiene- und Haushaltsprodukte zu einem günstigeren Preis als im normalen Handel an. Einkaufen können hier alle Burgenländer, deren monatliches Nettoeinkommen bei maximal 1392 Euro für eine Einzelperson oder maximal 2088 Euro für einen Haushalt mit zwei Personen liegt.