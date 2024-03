Bau von 3500 Wohnungen im Westjordanland genehmigt

„Weg für unsere Zerstörung“

Kritik an dem Vorhaben kam unter anderem von der israelischen Menschenrechtsorganisation Peace Now auf der Plattform X. „Anstatt eine Zukunft voller Hoffnung, Frieden und Sicherheit aufzubauen, ebnet die israelische Regierung den Weg für unsere Zerstörung“, heißt es. Seit dem Amtsantritt der rechts stehenden Regierung Ende 2022 sollen so viele neue israelische Wohneinheiten genehmigt worden sein wie nie seit 2012.



