„Glaube, dass jede Frau Übergriff erfahren wird“

Wie können sich Frauen gegen Übergriffe im öffentlichen Raum zur Wehr setzen? Angesichts der Berichterstattung über mehrere Femizide in nur einer Woche, die Vergewaltigung eines erst zwölfjährigen Mädchens in Wien und dem Fund einer toten 14-Jährigen in Wien eine hochaktuelle Frage. Eine Expertin gibt auf diese Frage Antworten, die wachrütteln.