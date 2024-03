Unfall: Lenkerinnen beschuldigen sich gegenseitig

Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 32-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw von der L204a (Ast Fehring) kommend auf die B57/Güssinger Straße auf. Nachdem sie sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Jennersdorf eingeordnet hatte, kam es plötzlich zu einer Frontalkollision mit einer entgegenkommenden 80-jährigen Pkw-Lenkerin. Sie kommt ebenso aus dem Bezirk Südoststeiermark und lenkte ihren Pkw auf der B57 von Jennersdorf kommend in Richtung Feldbach. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall im Bereich der Front erheblich beschädigt.

Während die 32-Jährige mit leichten Verletzungen ambulant am Standort Feldbach des LKH Oststeiermark behandelt werden konnte, wurde die 80-Jährige vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen in dasselbe Krankenhaus eingeliefert.