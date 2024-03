„Bitte zahlen Sie“: Post vom Bürgermeister an alle

In Innsbruck stehen ca. 8,8 Prozent aller Wohnungen leer, das sind rund 3500. Welchen Personen die 3500 leeren Wohnungen in Innsbruck gehören, weiß man aufgrund der Datenschutzgrundverordnung allerdings nicht. Ein Schreiben des Bürgermeisters geht deswegen an alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker.