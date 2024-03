Hendl-Profi setzt auf Sonnenkraft und Abwärme

Energie aus dem Kälteprozess

Sowohl in St. Andrä, als auch am Standort in Glanegg investiert WECH zusammen 2,7 Millionen Euro in Industriewärmepumpen. Mit den Pumpen ist eine Einsparung von jährlich 455.000 Kubikmetern Erdgas möglich - eine Reduktion von rund 65 Prozent. „Wir gewinnen die Energie aus dem Kälteprozess zurück“, erklärt Feichtinger. „Über die Abwärme der Ammoniak-Kühlanlage erhitzen wir Wasser.“