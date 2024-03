Mann stürzt bei Holzarbeiten in die Tiefe - tot

Der 68-jährige Einheimische war am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr alleine in einem Waldstück in der Montafoner Gemeinde Gaschurn mit Holzarbeiten in sehr steilem Gelände beschäftigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann im Waldstück, das sich im Ortsteil Außerböfa befindet, beim Lösen eines gut drei Meter langen Baumstammes mit einer sogenannten „Handsappie“ zu Fall kam.