Hallein: SPÖ und Bürgerliste liegen im Clinch

Damit nicht genug: Nun stehen die Plakate der Bürgerliste im Zentrum des Streits. Die Gruppierung hängte gleich mehrere Plakate in die Schaufenster eines Ateliers in der Innenstadt. Es gehört dem Listenzweiten Felix Ganzer. Die Krux an der Sache: Seit geraumer Zeit gibt es ein ungeschriebenes Gesetz zwischen den Parteien, dass die Altstadt in Zeiten des Wahlkampfs frei von Plakaten, Aufstellern und Bannern bleiben soll. Die Kritik vom SPÖ-Wahlkampfteam fiel dementsprechend heftig aus. Zumal kurz darauf Teil zwei in der Plakat-Posse folgte.